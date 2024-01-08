Оккупированная часть Херсона осталась без света: что стало причиной этого

На временно оккупированной части Херсонской области отсутствует электроэнергия. Так называемые местные "власти" говорят, что причиной якобы стала "авария на электросетях".

По словам так называемого оккупационного "главы" региона Владимира Сальдо, на месте выясняют масштабы аварийной ситуации. Он заверил, что часть жителей уже заживлена.

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Нет света из-за аварии

В результате аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут быть перебои с мобильной связью и интернетом,

– написал он.

По словам коллаборанта, специалисты Херсоноблэнерго занимаются выяснением аварийной ситуации, а также занимаются ее устранением. Оккупационный "глава" отметил, что электроэнергию уже вернули части жителей.

Сальдо даже уже успел пожаловаться на ситуацию Владимиру Путину. Он рассказал о нарушении поставок электроэнергии из-за ухудшения погодных условий. Об этом пропагандистским СМИ рассказал Дмитрий Песков. По его словам, президент страны-агрессора якобы поручил главе чрезвычайников и компании "Россети" принять все меры по тепло- и электроснабжению региона.

В Украине продолжают бороться с последствиями

Обратим внимание, что в 20:40 в ДТЭК сообщили, что вернули свет для 159 тысяч семей после непогоды. Известно, что целый день ремонтные бригады ликвидировали последствия циклона в усиленном режиме.

Ситуация в Одесской области. Там удалось заживить 148 тысяч домов в 466 населенных пунктах. Также отремонтировали 110 воздушных линий, питающих 3311 трансформаторных подстанций.

Ситуация в Днепропетровской области. Там удалось вернуть электроснабжение для 11 тысяч семей в 51 населенном пункте. Также возобновлена работа 46 воздушных линий и 1551 трансформаторных подстанций.

Продолжаем круглосуточно работать, пока каждая украинская семья не будет с теплом и светом,

– говорят в ДТЭК.

Украинцам будут отключать свет из-за долгов

Кабинет Министров Украины разрешил электропоставщикам отключать потребителей. Касается это только тех, у кого есть долгая задолженность за свет. Речь идет о должниках, проживающих на подконтрольных Украине территориях.

Согласно постановлению №1405 от 29 декабря, правительство сняло мораторий на отключение поставок жилищно-коммунальных услуг в связи с неуплатой. Следовательно, граждане нашей страны, проживающие на территориях, где не ведутся боевые действия, из-за задолженности могут остаться без света.

Заметим, что о соответствующих мерах должников уже сообщают некоторые региональные поставщики.

Мы будем предупреждать наших должников о том, что у них долг, который они должны уплатить. Если потребитель не рассчитывается за полученные услуги, мы посылаем предупреждения. В течение 10 дней потребитель должен отреагировать,

– отмечает представитель ООО "Энера Винница" Татьяна Колодий.

Такие же сообщения поступают и от Кировоградской областной энергоснабжающей компании.