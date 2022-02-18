В оккупированной Горловке автобусов больше, чем желающих эвакуироваться: видео

Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе начали "эвакуацию" местных людей. Они говорят, что собираются их вывезти в Россию.

Первыми начали вывозить детей-сирот из детдома в оккупированном Донецке. Также есть сообщения, что старых людей вывозят силой, сообщает 24 канал.

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При этом местные сообщают, что оккупанты организовали автобусы для вывоза. Но эти автобусы стоят пустыми. Желающих выезжать, в частности в оккупированной Горловке, – не много.

Желающих "эвакуироваться" мало: смотрите видео

Что известно об "эвакуации"