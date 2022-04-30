В оккупированной Каховке россияне готовят масштабный шабаш на 9 мая

Российские оккупанти оккупировали некоторые населенные пункты Херсонщины и собираются творить там беспредел. Речь идет о Каховке.

Россияне готовятся отметить там свой "праздник" 9 мая. Подготовку к шабашу описал предатель и коллаборант Павел Филипчук. Именно его русские захватчики назначили "руководителем" захваченного города.

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Что россияне планируют делать в Каховке на 9 мая

Каховская городская территориальная община пересказывает слова предателя, который пошел на сотрудничество и якобы доводит до сведения горожан, что будет в этот "праздничный день".

Российские оккупанты распространяют бред о том, что в украинской Каховке появится их "бессмертный полк". Его решили вести к вечному огню. Там будет продолжение шабаша – хотят совершить митинг якобы в память обо всех погибших во Второй мировой из Каховки.

Более того, к сотрудничеству коллаборанты осмелились привлечь местный музей. Предатель Филипчук пишет, что там им предоставят нужные экспонаты и документы для своего победоносства.

Не забыли и о подачках, если это можно так назвать. Ведь после шабаша обещают "солдатскую кашу и 100 грамм".

Но даже после этого российские оккупанты никак не успокоятся. Вечером уже в Новой Каховке запланировали концерт, куда даже организовали бесплатные автобусы.

Что известно о ситуации в Херсонской области

На оккупированных территориях россияне готовятся "праздновать" 9 мая. Хотят в очередной раз создать фейковую картинку для пропагандистских СМИ. Они агитируют ветеранов и детей войны присоединиться к "празднованию".

Украина продолжает делать все, чтобы наказать предателей. Поэтому оккупационному "губернатору" Херсонской области, эксрегионалу и коллаборанту Владимиру Сальдо сообщили о подозрении в государственной измене. Он перешел на сторону врага.

Не исчезли и попытки россиян объявить на Херсонщине еще одну квазиреспублику. Украинское управление разведки считает, что украинское сопротивление обломает эти планы.

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