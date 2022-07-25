В оккупированном Бердянске прогремел взрыв: виднеется черный дым

В оккупированном Бердянске, расположенном в Запорожской области, услышали взрыв. Он прогремел в районе завода "Южгидромаш".

Об этом сообщили местные телеграм-каналы. Они также обнародовали видео, на котором видны клубы дыма, поднимающиеся высоко в небо.

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В сети уже начали предполагать, что это работа ВСУ и HIMARS по вражеским складам с боеприпасами. Однако официального подтверждения этого пока нет.

Взрыв в Бердянске: смотрите видео

Заметим, что 5 июля во временно оккупированном Бердянске также прогремел взрыв. Известно, что он произошел возле порта.

В последнее время взрывы преследуют оккупантов и в Мелитополе. В ночь на 3 июля Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз оккупантов в Мелитополе. Украинские воины нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе на аэродроме города.

Впоследствии стало известно, что этот удар мог быть из реактивной системы залпового огня HIMARS. Это доставило оккупантам немало хлопот. В тот день они свозили с базы своих раненых в местный госпиталь. Его окружили, а город перекрыли. Всю донорскую кровь приказали свезти туда. ВСУ очевидно удалось ликвидировать немало личного состава врага.

Враг не дает людям эвакуироваться из Запорожской области

В Васильевке ежедневно растет очередь на выезд с оккупированной территории. К сожалению, в этих очередях уже умерли 5 человек. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, ежедневно на блокпосту в Васильевке оккупанты пропускают от 20 до 15 автомобилей, то есть до 500 человек, хотя желающих выехать значительно больше. Отношение оккупантов к людям также ужасает. Они угрожают расстрелами.

Не менее позорным является ответ российской стороны на просьбу организовать коридор с временно оккупированной территории Запорожской области – захватчики отказывают, цинично аргументируя это тем, что якобы "желающих выехать нет".

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Накануне Иван Федоров сообщал о 5 погибших в очередях, образованных на блокпосту в Васильевке.