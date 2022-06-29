Уже вывешивают вражеские флаги: оккупанты начали конфисковывать детские лагеря в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске россияне пытаются забрать под свой контроль даже детские лагеря. Они появились там и заявили, что конфискуют эти учреждения в пользу России.

Оккупанты присваивают детские лагеря в Бердянске

Захватчики также озвучили, что теперь будут проводить там свою "политику". Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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По его словам, некоторые администрации лагерей не согласились на условия оккупантов, в том числе и директор лагеря "Факел". За неповиновение россияне арестовали ее, а затем забрали и увезли в неизвестном направлении.

Теперь там вывешивают триколоры и готовятся к какой-то своей оздоровительной деятельности,

– добавил журналист.

Корреспондент 24 канала рассказал о ситуации в Запорожье: смотрите видео

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