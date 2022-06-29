Уже вывешивают вражеские флаги: оккупанты начали конфисковывать детские лагеря в Бердянске
29 июня 2022 , 15:18Читати новину українською
Во временно оккупированном Бердянске россияне пытаются забрать под свой контроль даже детские лагеря. Они появились там и заявили, что конфискуют эти учреждения в пользу России.
Оккупанты присваивают детские лагеря в Бердянске
Захватчики также озвучили, что теперь будут проводить там свою "политику". Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.
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По его словам, некоторые администрации лагерей не согласились на условия оккупантов, в том числе и директор лагеря "Факел". За неповиновение россияне арестовали ее, а затем забрали и увезли в неизвестном направлении.
Теперь там вывешивают триколоры и готовятся к какой-то своей оздоровительной деятельности,
– добавил журналист.
Корреспондент 24 канала рассказал о ситуации в Запорожье: смотрите видео
Ситуация в Бердянске: последние новости
- Вчера, 28 июня, в Бердянске трижды за день звучали взрывы. Два из них были в районе местного порта, после чего над городом поднялся дым. Официальной информации о том, что там произошло, нет. Похоже, что у оккупантов что-то пошло не по плану.
- Несколькими днями ранее Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики хотят разминировать порт Бердянска и расчистить его акваторию "в рамках логистического обеспечения", чтобы использовать его в собственных целях. Вероятно, им это нужно для того, чтобы вывозить украденное украинское зерно.
- Тем временем оккупанты не прекращают совершать свои зверства. Так, недавно стало известно, что российский военный в Бердянске изнасиловал 29-летнюю женщину. Он угрожал ей применением физического насилия в случае отказа. Это произошло еще 6 июня, однако пострадавшая заявила о преступлении изверга позже.