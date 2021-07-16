В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: видео

Мощный взрыв прогремел 16 июля в оккупированном Донецке. После этого на месте происшествия вспыхнул масштабный пожар.

Местные жители описали взрыв как сильный. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Читайте также Главарь террористов Пушилин собирается вступить в путинскую партию

Где мог произойти взрыв

Жители оккупированного Донецкая предполагают, что загорелось подземное топливохранилище. Мол, об этом свидетельствует расположение на видео. В то же время СМИ оккупантов пишут, что инцидент произошел на газопроводе вблизи железнодорожной станции "Мушкетово" примерно в 14:30. Его причин все еще выясняют.

На место взрыва сразу выехала группа спасателей, там вспыхнул крупный пожар. Пострадал ли кто-то в результате инцидента – пока также неизвестно.

В оккупированном Донецке прогремел взрыв: смотрите видео

Похожие случаи в оккупированном Донецке