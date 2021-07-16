В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: видео
Источник:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Мощный взрыв прогремел 16 июля в оккупированном Донецке. После этого на месте происшествия вспыхнул масштабный пожар.
Местные жители описали взрыв как сильный. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
Читайте также Главарь террористов Пушилин собирается вступить в путинскую партию
Где мог произойти взрыв
Жители оккупированного Донецкая предполагают, что загорелось подземное топливохранилище. Мол, об этом свидетельствует расположение на видео. В то же время СМИ оккупантов пишут, что инцидент произошел на газопроводе вблизи железнодорожной станции "Мушкетово" примерно в 14:30. Его причин все еще выясняют.
На место взрыва сразу выехала группа спасателей, там вспыхнул крупный пожар. Пострадал ли кто-то в результате инцидента – пока также неизвестно.
В оккупированном Донецке прогремел взрыв: смотрите видео
Похожие случаи в оккупированном Донецке
- В апреле 2021 года вспыхнул пожар в здании мясокомбината в оккупированном Донецке. По словам очевидцев, было также слышны взрывы.
- Осенью 2020 года произошел пожар и взрыв на шахте Скочинского. 4 горняка остались в шахте, спасти их жизни не удалось.