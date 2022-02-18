В оккупированном Донецке заработала сирена "гражданской обороны"

В оккупированном Донецке 18 февраля начала работать сирена "гражданской обороны". Террористы нагло запугивали накануне, что Киев якобы будет наступать.

По каким именно причинам в оккупированном Донецке звучит сирена среди бела дня – пока неизвестно. Но террористы также заявляли и об эвакуации населения в Россию.

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Оккупанты вывозят население

Террористы на оккупированных территориях предупреждали людей, что первые автобусы в Россию будут отправляться 18 февраля в 20:00. Однако в России говорили, что они ничего не знают о том, что происходит на оккупированном Донбассе.

Сирена в оккупированном Донецке 18 февраля: смотрите видео

Последние новости с оккупированного Донбасса

Пророссийские наемники цинично продолжают интенсивные обстрелы. В частности, 18 февраля обстреляли Счастье на Луганщине и село Артема неподалеку. Попали в жилой дом, к счастью, пострадавших нет.

Также на КПВВ "Счастье" оккупанты обстреляли колонну с гуманитарной помощью ООН. Четыре авто из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, людей эвакуировали в укрытие. Однако 8 машин остались в межпозиционной зоне.

При этом под обстрел попала и пожарная часть. Также и участок недалеко от железнодорожной станции Скотоватая, где как раз работали рабочие. Жертв удалось избежать, потому что рабочих быстро забрали в укрытие.

На Донбассе не утихают обстрелы террористов: смотрите видео