В оккупированном Донецке заработала сирена "гражданской обороны"

18 февраля 2022 , 16:34
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Источник:

Интерфакс

В оккупированном Донецке 18 февраля начала работать сирена "гражданской обороны". Террористы нагло запугивали накануне, что Киев якобы будет наступать.

По каким именно причинам в оккупированном Донецке звучит сирена среди бела дня – пока неизвестно. Но террористы также заявляли и об эвакуации населения в Россию.

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Оккупанты вывозят население

Террористы на оккупированных территориях предупреждали людей, что первые автобусы в Россию будут отправляться 18 февраля в 20:00. Однако в России говорили, что они ничего не знают о том, что происходит на оккупированном Донбассе.

Сирена в оккупированном Донецке 18 февраля: смотрите видео

 

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Автор: Оксана Княжик