В оккупированном Крыму сожгли автомобиль стоимостью более 400 тысяч долларов: фото элитного лома

Вблизи временно оккупированного Севастополя неизвестный поджег элитный автомобиль Rolls-Royсе Cullinan. Машина в считанные минуты превратилась в металлолом, сгорев дотла.

В Крыму сожгли Rolls-Royсе

Известно, что инцидент произошел в ночь на 14 августа на паркинге в апартаментах у поселка Ласпи. В сети также обнародовали того, что осталось от транспортного средства.

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Как выяснили позже, неизвестный молодой человек подошел к элитному автомобилю Rolls-Royсе Cullinan, поставил на него канистру и поджег – машина сгорела полностью.

Поджигателю грозит до 5 лет заключения за умышленное уничтожение имущества.

Стоит отметить, что стоимость сгоревшего Rolls-Royсе оценивается в более 421 тысячи долларов.



В оккупированном Севастополе сожгли Rolls-Royсе Cullinan / Фото телеграм-канала "Mash на волне"

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