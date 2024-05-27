В оккупированном Луганске прогремели сильные взрывы и начался пожар

Вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске прогремел ряд мощных взрывов. В результате удара в городе начался пожар, а над домами поднялся дым.

Кадры пожара в Луганске публикуют местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Взрыв в Луганске

Пока неизвестно, что именно стало целью удара по оккупированному Луганску 27 мая. В то же время можно увидеть, что "прилет" вызвал масштабный пожар, который попал на видео местных жителей.

Жители Луганска публикуют кадры последствий попадания: смотрите видео

По сообщениям очевидцев, взрывы были слышны всему городу.

Сейчас в Луганске пылает огонь, а дым поднимается над городом: местные публикуют видео

Оперативно о взрывах читайте в нашем телеграме.

Интересно, что местные СМИ сообщали, что взрывы слышали даже в Станице Луганской. Между тем, россияне ожидаемо отчитываются якобы о работе ПВО.

Ранее в Луганске ликвидировали заместителя начштаба Центрального округа

В России заявили о похоронах замначальника штаба Центрального военного округа. Скорее всего, он был ликвидирован после удара по Луганску в апреле. Тогда Силы обороны ударили в районе машиностроительного завода. Там оккупанты ремонтировали военную технику, а также на этой территории базировался личный состав российской армии.

Собеседник 24 Канала в Главном управлении разведки сообщил, что "с высокой долей вероятности" захватчика ликвидировали 13 апреля – при ударе по временно оккупированному Луганску. Тогда Генштаб сообщал о поражении пункта управления российской группировки войск "Центр" в Луганске. Мощные взрывы раздавались в районе Луганского машиностроительного завода.