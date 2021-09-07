В оккупированном Севастополе за ночь вырубили более 350 деревьев

За ночь в оккупированном Крыму оккупанты вырубили более 350 деревьев. Деревья уничтожили в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе.

Речь идет об уничтожении как хвойных, так и лиственных деревьев. Предварительно известно, что деревья уничтожили для возведения новостроек.

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В оккупированном Крыму оккупанты уничтожили более 350 деревьев

В Казачьей бухте в Севастополе срубили 363 дерева. Деревья высаживали еще ветераны Второй мировой войны.



В оккупированном Севастополе оккупанты уничтожили деревья / Фото телеграмм "Крымская ласточка"

Кроме того, издание Forpost написало, что ООО "Стандарт-Строй" планировали вырубить в Казачьей бухте деревья для строительства новостроек. Говорилось о 365 деревьях. Предварительно известно, что решения суда по этому вопросу еще нет.

По информации издания, в Казачьей бухте из более 2 тысяч вечнозеленых деревьев осталась тысяча. Кроме того, говорится, что там есть и краснокнижные деревья.

Кроме того, так называемый представитель оккупационной "власти" Михаил Развожаев заявил, что возведение зданий ничего не нарушает по закону и отказать фирме "правительство" не может.

Коротко о последних действиях оккупантов в Крыму