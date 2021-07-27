На борту 165 человек: в оккупированном Симферополе экстренно сел самолет
27 июля 2021 , 17:07Читати новину українською
Источник:"РИА новости"
Самолету Boeing пришлось экстренно садиться оккупированному Симферополе. Все из-за неполадок в двигателе. На борту находились 165 человек.
Рейс приземлился благополучно. В телеграмм-каналах пишут, что пассажирский самолет летел из Москвы.
Кстати Самолет Киев – Батуми вынужденно сел в Тбилиси
Неполадки двигателя
Отмечают, что в самолете были неполадки – вибрация двигателя. О том, есть ли пострадавшие, пока не сообщают.
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