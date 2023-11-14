Расселяются не только в пустые дома: враг продолжает накапливать силы в Запорожской области

Оккупанты накапливают дополнительные силы на временно оккупированной территории Запорожской области. Кроме того, враг расселяется не только в пустые квартиры и дома, но живет вместе с их жителями.

Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что это звучит как абсурд, но является фактом. Он добавил, что россияне в большом доме оставляют 1 – 2 комнаты владельцам, а в других – живут сами.

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"Это делают специально для того, чтобы прикрыться нашими гражданскими жителями. Понимая то, что вражеские места дислокации сразу становятся хорошо известны нашим героическим ВСУ", – сказал Федоров.

Однако это подвергает к дополнительной опасность гражданских, которые вынужденно остаются на временно оккупированных территориях.

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Враг прикрывается гражданскими

Захватчики используют людей как "живой щит" и в случае активизации наступательных действий ВСУ хотят держать гражданских в качестве заложников. Так оккупанты прикрывались гражданскими украинцами, когда бежали из Херсонщины в 2022 году.

Похищение людей – это самая большая проблема, которая ныне существует на территориях временной оккупации. Если раньше похищали людей, которых в чем-то обвиняли, то сейчас придумывают фейковые "обвинения",

– добавил городской голова Мелитополя.

Так оккупанты похитили жителя Мелитопольского района. Его россияне обвинили в том, что он якобы "не сообщил о готовящемся теракте, о котором якобы знал".

"Это абсурдные обвинения, но сейчас даже такая опасность есть у наших жителей", – подчеркнул Федоров.

Тем временем враг продолжает накапливать свои силы. Дополнительные подразделения оккупантов в основном прибывают как на побережье Азовского моря – в Бердянский и Мелитопольский район, так и в прифронтовые города – Токмак и Молочанск.

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