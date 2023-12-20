Сражаются несколько кланов: на оккупированной Херсонщине ФСБ открыла дела о похищении средств

На оккупированной части Херсонской области гуманитарная катастрофа, отсутствие отопления и электроэнергии. Люди не могут получить медицинскую помощь.

В то же время оккупационные власти пытаются обмануть всех, что якобы там "все хорошо". Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Читайте также Под ударом коллаборант и железнодорожная ветвь: последние громкие операции Мелитопольского сопротивления

Борьба за власть между кланами

Юрий Соболевский отметил, что на временно оккупированной части Херсонской области некоторые группы ведут борьбу за власть. ФСБ даже открывает дела против некоторых коллаборантов. В частности, о похищении средств.

Несколько кланов постоянно ведут борьбу за власть, за влияние на определенные процессы. Мы знаем, что относительно многих коллаборантов, а также приехавших и занявших определенные должности туристов уже следственные комитеты ФСБ активно работают, чтобы привлечь их к ответственности за похищение средств и прочее,

– сказал он.

В частности, эти кланы воюют за контроль над аграрным бизнесом, ограбление оставшихся предприятий.

Оккупированные территории: последние новости