Девочка также тайком учила украинский язык. Историю этой семьи рассказали в The Washington Post, передает 24 Канал.

Как Соломия с бабушкой выживали в оккупации?

Мама девочки Маричка ездила на заработки за границу. Между тем ее Соломия с бабушкой проживали на юге Украины.

Последний раз женщина видела свою дочь еще в январе 2022 года. После того их разделила полномасштабная война и оккупация родного населенного пункта.

Через несколько месяцев бабушка с девочкой попытались выехать на подконтрольную Украине территорию. Два дня они простояли на Запорожье, после чего россияне приказали разворачиваться и ехать обратно.

Поэтому Буни пришлось воспитывать девочку все эти годы. Она даже втихаря помогала внучке изучать украинский язык онлайн, чтобы никто этого не слышал.

Женщина не была официальной опекуншей Соломии, а потому ей приходилось скрывать девочку от россиян. Чтобы избежать неприятностей ей даже пришлось взять российский паспорт и разговаривать на русском.

Все это время бабушка искала варианты, как вырваться из оккупации. В конце концов это удалось сделать с помощью некоммерческой организации Save Ukraine.

Дорога заняла неделю. Семья смогла воссоединиться в начале июня 2025 года.

Буню с Соломией встречала Мария и ее сестра. Девочка даже не сразу смогла узнать свою маму.

Девочка, которую я помню до войны, и та, которую вижу сейчас, – ну, они кажутся двумя разными людьми. До войны она была счастливым, любознательным, активным ребенком. Сейчас она более сдержанная... Соломия не может объяснить свои желания и мечты. Я учусь у мамы понимать свою дочь,

– рассказала Мария.

Сейчас ее дочь ходит в школу.

А бабушка в августе вернулась домой в оккупацию. Несмотря на уговоры дочерей Буня не смогла отказаться от родного дома.

Соломия расстроилась отъездом бабушки, но она пообещала приехать на 10-летие своей внучки в январе.

