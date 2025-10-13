Дівчинка також потайки вчила українську мову. Історію цієї сім'ї розповіли у The Washington Post, передає 24 Канал.

Як Соломія з бабусею виживали в окупації?

Мама дівчинки Марічка їздила на заробітки за кордон. Тим часом її Соломія з бабусею проживали на півдні України.

Востаннє жінка бачила свою доньку ще у січні 2022 року. Після того їх розділила повномасштабна війна та окупація рідного населеного пункту.

Через кілька місяців бабуся з дівчинкою спробували виїхати на підконтрольну Україні територію. Два дні вони простояли на Запоріжжі, після чого росіяни наказали розвертатися і їхати назад.

Тож Буні довелося виховувати дівчинку усі ці роки. Вона навіть тишком допомагала внучці вивчати українську мову онлайн, щоб ніхто цього не чув.

Жінка не була офіційною опікункою Соломії, а тому їй доводилося приховувати дівчинку від росіян. Щоб уникнути неприємностей їй навіть довелося взяти російський паспорт та розмовляти російською.

Увесь цей час бабуся шукала варіанти, як вирватися з окупації. Зрештою це вдалося зробити за допомогою некомерційної організації Save Ukraine.

Дорога зайняла тиждень. Сім'я змогла возз'єднатися на початку червня 2025 року.

Буню із Соломією зустрічала Марія та її сестра. Дівчинка навіть не одразу змогла впізнати свою маму.

Дівчинка, яку я пам’ятаю до війни, і та, яку бачу зараз, – ну, вони здаються двома різними людьми. До війни вона була щасливою, допитливою, активною дитиною. Зараз вона більш стримана… Соломія не може пояснити свої бажання та мрії. Я вчуся у мами розуміти свою доньку,

– розповіла Марія.

Зараз її донька ходить у школу.

А бабуся у серпні повернулася додому в окупацію. Попри вмовляння доньок Буня не змогла відмовитися від рідної домівки.

Соломія засмутилася від'їздом бабусі, але вона пообіцяла приїхати на 10-ліття своєї внучки у січні.

