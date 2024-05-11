"Пиратские" законы: как россияне отбирают жилье у украинцев на оккупированной территории

В Бердянском районе сельская местность страдает не меньше, чем город. Россияне придумывают все более абсурдные идеи, как отобрать жилье у украинцев на временно оккупированной территории.

Заместитель председателя Бердянского райсовета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, если раньше оккупанты насильно занимали чужое жилье, теперь пытаются оформлять все через "процедуру национализации".

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Нет никаких гарантий

По словам заместителя председателя Бердянского райсовета, россияне сами же признают, что не имеют денег в бюджете. Они хотят национализировать жилье, то есть сделать коммунальным или муниципальным, а потом продавать.

Оккупанты больше не имеют мест, откуда брать деньги. Россия не смогла наладить экономику, производство и торговлю, поэтому наполняет бюджет за счет гражданских жителей на оккупированной территории.

Проблема не то чтобы масштабная, она уже имеет масштабы катастрофы для местного населения. Никакой защиты нет,

– отметил Виктор Дудукалов.

Хотя украинцы по всем международным стандартам имеют право на жилье, но не могут его реализовать. Имущество фактически отбирают. Даже находясь в оккупации нет гарантий, что состояние останется у человека.

У оккупантов там действуют "пиратские" законы, то есть их полное отсутствие. Это территория полного бесправия, беззакония и на русском языке "беспредела",

– констатировал Дудукалов.

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