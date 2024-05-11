"Пиратские" законы: как россияне отбирают жилье у украинцев на оккупированной территории
В Бердянском районе сельская местность страдает не меньше, чем город. Россияне придумывают все более абсурдные идеи, как отобрать жилье у украинцев на временно оккупированной территории.
Заместитель председателя Бердянского райсовета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, если раньше оккупанты насильно занимали чужое жилье, теперь пытаются оформлять все через "процедуру национализации".
К теме Новый "закон" в действии: как россияне конфискуют имущество украинцев в Мариуполе
Нет никаких гарантий
По словам заместителя председателя Бердянского райсовета, россияне сами же признают, что не имеют денег в бюджете. Они хотят национализировать жилье, то есть сделать коммунальным или муниципальным, а потом продавать.
Оккупанты больше не имеют мест, откуда брать деньги. Россия не смогла наладить экономику, производство и торговлю, поэтому наполняет бюджет за счет гражданских жителей на оккупированной территории.
Проблема не то чтобы масштабная, она уже имеет масштабы катастрофы для местного населения. Никакой защиты нет,
– отметил Виктор Дудукалов.
Хотя украинцы по всем международным стандартам имеют право на жилье, но не могут его реализовать. Имущество фактически отбирают. Даже находясь в оккупации нет гарантий, что состояние останется у человека.
У оккупантов там действуют "пиратские" законы, то есть их полное отсутствие. Это территория полного бесправия, беззакония и на русском языке "беспредела",
– констатировал Дудукалов.
Что творится на оккупированной территории: последние новости
- Вечером 10 мая в городе Ровеньки в результате удара на местной нефтебазе занялся масштабный пожар. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что нефтебаза получила значительные разрушения, а запасов горючего не осталось. Оккупантам станет еще труднее заправлять военную технику, поскольку нефтебаза расположена удаленно от линии фронта.
- Вечером 9 мая в "день победы" пришел праздничный "хлопок" во временно оккупированный Мариуполь. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что поражено местоположение россиян на территории бывшей кондитерской фабрики "Рошен", которая в 2014 году прекратила работу и до сих пор стоит заброшенная. На территории сразу поехала карета скорой помощи. Оттуда вывезли примерно 10 солдат, но их не повезли в Мариуполь.
- В порт Мариуполя прибыли бетонные блоки, которые Россия планирует использовать для строительства фортификации на Бердянском направлении. Их изготавливают во временно оккупированном Севастополе. Известно, что их в Мариуполь доставляли из Керчи. Темпы строительства укреплений оккупантов в Донецкой области пока замедлились. В то же время в Запорожской области оккупанты роют очень плотно.