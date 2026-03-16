"Россияне станут слепыми, глухими и немыми": Андрющенко назвал цели для ВСУ на Азовском побережье
На Азовском побережье очень важны удары Сил обороны по связи россиян. Речь идет о дата-центрах оккупированных частей Донецкой, Запорожской областей. В частности, в Приморске, Бердянске.
Работа будет продолжаться. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что это приводит к тому, что оккупанты остаются без связи.
"Если перестанут существовать крупные дата-центры, которые расположены в основном в приазовской части Донецкой, Запорожской областей, то россияне остаются слепыми, глухими и немыми. Им бы научиться обороняться, даже не атаковать. Это замечательные новости. Наши Силы обороны не стоят на месте и постоянно придумывают что-то такое, к чему россияне не готовы", – объяснил он.
Какие еще поражения врага критические?
Ночью 14 марта Украина вывела из строя российский железнодорожный паром "Славянин" и повредила судно "Авангард". Это было повторное поражение. Петр Андрющенко отметил, что эти судна перевозят через Керченский пролив военную составляющую из Краснодарского края на территорию России. Это войска, боекомплекты, нефтепродукты и так далее.
Поэтому минус два таких больших парома – это действительно достаточно большое поражение. У россиян не так много этих паромов. Особенно тех, которыми можно таскать большое количество грузовых объемов. Это критические поражения,
– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.
Кроме того, что Украина наносит удары по вражеской логистике, по точкам транспортировки нефтепродуктов и обеспечении их налива. ВСУ атакуют не НПЗ в Краснодарском крае, а узлы, которые обеспечивают транспортировку нефти, газа, нефтепродуктов, без которых невозможна погрузка, транспортировка как морем, так и трубопроводным транспортом.
Взрывы в России: последние новости
15 марта в России была взрывная ночь с дронами и ракетами. Взрывы раздавались в Тихорецке, что в Краснодарском крае, Саранске, что в Мордовии, Волгограде и Белгороде.
В Москве жаловались на массированную атаку дронов. Российскую столицу с 14 марта более суток массированно атаковали неизвестные беспилотники. Россияне жаловались, что именно на Москву утром летело 28 неизвестных БПЛА.
Ночью 16 марта горела важная нефтебаза в России. Беспилотники атаковали нефтебазу в Лабинске, что в Краснодарском крае. По состоянию на утро она продолжала гореть.