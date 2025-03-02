Празднуют Масленицу: в оккупированном Мелитополе школьники испекли сладкий танк

Российские захватчики насаждают свои извращенные обычаи на оккупированных территориях. В Мелитополе они испекли сладкий танк, чтобы отметить Масленицу.

Как рассказал корреспондент из Запорожья, оккупанты теперь начали печь "блины" уже и на временно оккупированном Запорожье. В частности в Мелитополе они отмечали Масленицу.

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Испекли сладкий танк

В соцсетях обнародовали видео из одной из мелитопольских школ. Российские пропагандисты радуются, что главным "украшением" стала "блинная кукла" и сладкий танк. Так они собираются средства на помощь вражеским войскам.

Интересно, что школу, где проходила ярмарка, недавно назвали в честь одного мелитопольца. Он додумался подписать контракт с оккупантами.

Школу теперь носит имя одного мелитопольского дурачка, который не смог остаться в стороне. Пошел воевать за оккупантов из родного Мелитополя. Подписал контракт. За 2 месяца его ликвидировали. Теперь его имя присвоили школе, где сделали сладкий танк,

– рассказал корреспондент.

По его словам, в россиян постоянно происходят странные вещи во время Масленицы. Уже была информация, что в Красноярском крае женщина выпила и приняла участие в поедании блинов на скорость. В конце концов она подавилась, а врачи не смогли ее спасти.

Так и накрыли тело простыней и продолжили отмечать Масленицу. Так что сладкий танк это еще такое на фоне таких "судьбоносных событий". У них каждый год что-то такое происходит,

– сказал корреспондент.

Напомним, МАГАТЭ недавно могло осуществить ротацию своего персонала на Запорожской АЭС без согласования с Украиной. Они якобы это сделали из-за оккупированных территорий.