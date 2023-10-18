Все прослушивается: как можно держать связь с оккупированными территориями

На временно оккупированных территориях украинцы вынуждены использовать российские SIM-карты, чтобы получить доступ к интернету и общаться хотя бы через звонки в мессенджерах. Однако качество сети очень плохое.

Кроме того, российские оккупанты постоянно прослушивают и контролируют граждан Украины. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского районного совета Антон Жук.

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"Люди имеют возможность общаться преимущественно через звонки в мессенджерах. Они вынуждены использовать российские SIM-карты, чтобы иметь доступ к интернету. Качество очень плохое, интернет с большими задержками. Уровень прослушиваний и контроля от российских оккупационных властей просто шокирующий", – отметил он.

Передвижение через линию разграничения

Антон Жук подчеркнул, что на временно оккупированной части Запорожской области гуманитарных коридоров пока нет. Уехать можно только оккупированный Крым. Уже из России можно уехать в страны Балтии, Грузию.

Или в Сумской области работает коридор для гражданских людей, которые могут перемещаться по обе стороны границы. Насколько я понимаю, по этому коридору украинцы могут выехать с территории России. Он не работает каждый день, это на уровне договоренности,

– объяснил депутат.

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