Все прослушивается: как можно держать связь с оккупированными территориями

18 октября 2023, 17:51
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На временно оккупированных территориях украинцы вынуждены использовать российские SIM-карты, чтобы получить доступ к интернету и общаться хотя бы через звонки в мессенджерах. Однако качество сети очень плохое.

Кроме того, российские оккупанты постоянно прослушивают и контролируют граждан Украины. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского районного совета Антон Жук.

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"Люди имеют возможность общаться преимущественно через звонки в мессенджерах. Они вынуждены использовать российские SIM-карты, чтобы иметь доступ к интернету. Качество очень плохое, интернет с большими задержками. Уровень прослушиваний и контроля от российских оккупационных властей просто шокирующий", – отметил он.

Передвижение через линию разграничения

Антон Жук подчеркнул, что на временно оккупированной части Запорожской области гуманитарных коридоров пока нет. Уехать можно только оккупированный Крым. Уже из России можно уехать в страны Балтии, Грузию.

Или в Сумской области работает коридор для гражданских людей, которые могут перемещаться по обе стороны границы. Насколько я понимаю, по этому коридору украинцы могут выехать с территории России. Он не работает каждый день, это на уровне договоренности,
– объяснил депутат.

Оккупированные территории: последние новости

  • Журналистка из Херсона Евгения Вирлыч рассказала, что в оккупационных властей в Херсонской области много проблем. В частности, с коллаборантами, которых постоянно снимают с должностей, а дальше их никто не видит. Зафиксированы многие случаи с кражей денег. Бывает, что россияне впадают в истерику. Также они внимательно следят за нашими новостями из Генштаба.
  • На временно оккупированной территории Запорожской области Россия платит подросткам за участие в пропаганде. Захватчики создали демонстрационный отряд из группы подростков "Юг Молодой". Враг финансирует их, ездит с детьми по пропагандистским мероприятиям и снимает ролики. Кроме того, подростков заставляют чтить память террористов.
  • Журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева отметила, что школьников на временно оккупированной части Запорожской области готовят к "службе в российской армии". Через пропаганду оккупанты пытаются завербовать детей и подростков.

Автор: Олександра Садова