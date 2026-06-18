Партизаны показали огневые точки противника и рассказали, для чего они предназначены

Агенты "Атеш" продолжают вести разведку огневых позиций российских войск. Так, они наблюдали за противником между городами Саки и Евпатория во временно оккупированном Крыму.

Об этом партизанское движение сообщает в своих социальных сетях.

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Для чего россияне используют огневые позиции в Крыму?

Агенты "Атеш" продолжают вести наблюдение за огневыми точками российских войск, расположенными между городами Саки и Евпатория на полуострове.



Партизаны показали позиции врага в Крыму / Фото из соцсетей "Атеш"

По их словам, Россия пытается использовать эти позиции для перехвата ударных БПЛА. Однако партизаны отмечают, что действия агрессора не увенчались особым успехом, что подтверждается последними результатами.

Мы постоянно наблюдаем и фиксируем все изменения в этом районе. Вся информация передается СОУ и помогает защищать мирных жителей Украины,

– заявили в "Атеш".



"Атеш" фиксирует огневые точки врага / Фото из соцсетей "Атеш"



Россияне используют эти позиции для борьбы с дронами / Фото из соцсетей "Атеш"

Проблемы россиян в Крыму

Украинские силы наносят мощные удары по логистике россиян на оккупированных территориях. Это наносит врагу огромный ущерб. В то же время оккупанты пока не способны найти способ противодействия украинским дронам. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

В то же время другой военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу", что Силы обороны ранее атаковали Чонгарский и Армянский мосты. Оккупанты установили там переправы, но логистика сильно замедлилась. В результате этого скапливаются колонны различного автотранспорта, по которым также наносят удары дроны.