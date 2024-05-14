Работники Бердянского порта вышли на забастовку: какая причина
Работники Бердянского порта бастуют и 14 мая не вышли на работу. Дело в том, что оккупанты более двух месяцев задерживают им зарплату. В понедельник, 13 мая, рабочие завершили обслуживание порта.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, прежде всего это означает, что Бердянский порт работает.
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"Не вышли сегодня на работу. Вчера закончили обслуживать потребности порта, объявили забастовку, насколько это возможно на территориях, контролируемых Россией, и ждут заработную плату. Прежде всего это означает, что Бердянский порт полноценно работает, они сами об этом пишут", – подчеркнул он.
К чему может привести забастовка
Петр Андрющенко отметил, что он напрямую задал вопрос одному из рабочих, который анонсировал эту забастовку. Они пишут, что работают в порту. В основном это делают коллаборанты. А в Мариупольский порт завезли работать россиян.
Я не преувеличивал бы значение этой забастовки, с одной стороны. Потому что мы такое видели в Мариуполе, когда у нас бастовали, в частности, работники горводоканала, затем городского транспорта. Как-то уладят эту историю. Думаю, им выплатят деньги и порт начнет работать дальше,
– предположил он.
Однако возникает вопрос, что грузят в Бердянском порту, по которому нет много информации. Потому что говорят, что они достаточно большое количество грузов загружают и отгружают. Известно, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Бердянский порт начали использовать именно как военный порт.
"Мне кажется, там железной дорогой Бердянск и Мелитополь связаны. Боюсь ошибиться. Но кажется, так оно и есть. Но хорошо, что порт пока не работает. Будем надеяться, что чем дольше он не будет работать, тем больше логистические цепи оккупантов будут сломаны, и пойдут определенные задержки и на линии фронта прежде всего", – добавил советник мэра.
Что говорит рабочий порта / Фото: Андрющенко Time
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- Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что россияне во временно оккупированных регионах Украины объявили о "курортном сезоне", в частности, в Бердянске. Там враг сообщает о якобы "полмиллионе туристов", которые приезжают туда на отдых.
- Однако на самом деле нет туристов, которые бы самостоятельно хотели ехать в Бердянск на базы отдыха или в частный сектор. Все побережье милитаризованное, везде размещены РЭБы, ПВО.
- В Бердянском районе оккупанты придумывают все более абсурдные идеи, как отобрать жилье у украинцев. Если раньше оккупанты насильно занимали чужое жилье, теперь пытаются оформлять все через "процедуру национализации".