Контракт в обмен на сессию: студентов на оккупированных территориях заставляют идти в российскую армию

Россия несет огромные потери и поэтому активно пытается пополнить свою армию контрактниками. Оккупанты придумали новую схему, как затянуть студентов на войну.

Для этого российские ЗВО начали "заваливать" их на экзаменах. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

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Как оккупанты пытаются затянуть студентов в армию?

Российское минобороны придумало новый способ, как заставить студентов подписать контракт на оккупированных территориях и в России. Для этого в университетах педагогов массово "заваливают" во время сессий или угрожают сделать это. Поэтому студентов заставляют идти на войну в обмен на успешную сдачу экзаменов.

Эти процессы происходят как на оккупированных территориях, так и в самой России. Сообщения об угрозах незачисления поступают даже до начала экзаменов. Это целенаправленное давление страны-агрессора, цель которого – заставить молодежь подписать контракты с министерством обороны России в подразделения беспилотных войск.

Не ведитесь на эти обещания. Никаких гарантий, что вы будете служить оператором дрона, – нет. С высокой вероятностью вас переведут в штурмовые подразделения. Но даже операторы беспилотников – это приоритетная цель для систем обнаружения и уничтожения противника. Ваша жизнь дороже любого зачета,

– отмечают в партизанском движении.

"Атеш" рассказывает, что схема одна и та же. Студентам обещают академический отпуск и автоматическую сдачу сессии после прохождения военной службы. Случаи такого давления зафиксированы в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского, что расположен в Симферополе и Бердянском государственном педагогическом университете, а также в ряде вузов на территории самой страны-агрессора.

Как Россия пополняет потери?

Российское командование переводит специалистов Черноморского флота в войска беспилотных систем из-за потерь флота. В Черноморском флоте заметен кадровый отток на фоне системных управленческих сбоев.

Также Россия планирует завербовать около 20 000 иностранцев, в том числе из стран Центральной Азии и беднейших стран Африки и Азии до 2026 года. Схемы привлечения иностранцев Москвой, кроме обещаний денег, льгот и российского гражданства, также включают давление и принуждение.