Есть одно условие, чтобы часть земель деоккупировать политическим путем, – Черник

В Украине уже почти полтора года продолжается война, которую развязала Россия. И в течение этого времени украинские силы прилагают невероятные усилия, чтобы вернуть оккупированные территории Украины. Однако остается и небольшой шанс деоккупировать их с помощью политических шагов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что это может произойти, если возникнут определенные предпосылки в России и непосредственно в Кремле.

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Если не уедет в Северную Корею

В стране-агрессоре могут сложиться обстоятельства таким образом, когда режим Владимира Путина будет свергнут.

Когда он повиснет на фонаре, а не уедет жить в Северную Корею, поэтому надо, чтобы было гарантированно подтверждено, что именно он повис на том фонаре, – его режим посыплется,

– подчеркнул военный эксперт.

Тогда со следующей политической элитой, которая будет бороться за власть в России и брать ее в свои руки, придется договариваться. Мол, ребята, живите "счастливо и багато" в своей России, качайте нефть и газ, но вопросы Крыма, Донбасса и Украины решаем конечно в историческом смысле.

Такие обстоятельства могут сложиться, но есть нюанс. Пока в России я не вижу людей, с которыми можно договориться. Я не знаю, кто это,

– отметил Черник.

Петр Черник оценил возможность возвращения оккупированных территорий Украины политическим путем: смотрите видео

"Путин – это не человек, это – система"

В то же время, экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который был другом российского диктатора и они вместе распивали вино в уже тогда оккупированном Крыму, когда-то сказал, что "Путин – это не человек, это – система". В этом смысле рассчитывать на то, что в случае, когда "Путин повиснет на фонаре", в России сменится политический вектор, нельзя.

Это никогда не произойдет. Буду категоричным, жестким и беспощадным. И буду мегасчастлив, если ошибусь, и окажется, что с россиянами можно иметь дело,

– заметил военный эксперт.

Он назвал 5 доктринальных принципов, которые позволят привести в чувство Кремль:

распад России;

лишить ядерного оружия;

отсечь от нефти и газа;

очищение от "величия" в течение 60 лет;

вступление Украины в НАТО или армия США заходит на нашу территорию.

"Если этих 5 аспектов не сложатся, то следующая фаза российско-украинской войны состоится – через 10, 20, 30, 50 или 100 лет. Это только вопрос времени", – уверен Петр Черник.

Что происходит в России

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в стране-агрессоре может произойти новый мятеж в течение короткого промежутка времени. По его мнению, это будет "не поход", а что-то вроде того, что случилось в 1991 году, когда распался СССР.

В то же время российский диктатор стремительно теряет власть и в стране-агрессоре может произойти новый мятеж или восстание. Организаторами переворота могут выступить российские спецслужбы.

Также возможным фактором расшатывания ситуации в России может стать смерть Рамзана Кадырова. Так называемый глава Чечни по информации ГУР находится в тяжелом состоянии. А представители чеченской диаспоры даже сообщили о его смерти.

Политолог Владимир Фесенко предположил, что ситуация с Кадыровым, а также внезапная гибель Евгения Пригожина, может свидетельствовать о том, что в России "начинается борьба за власть" и в стране-агрессоре "убирают тех, у кого есть собственный силовой ресурс".