Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зазначивши, що це може відбутися, якщо виникнуть певні передумови в Росії та безпосередньо в Кремлі.

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Якщо не виїде до Північної Кореї

В країні-агресорці можуть скластися обставини у такий спосіб, коли режим Владіміра Путіна буде повалено.

Коли він повисне на ліхтарі, а не виїде жити в Північну Корею, тому треба, щоб було гарантовано підтверджено, що саме він повис на тому ліхтарі, – його режим обсиплеться,

– наголосив військовий експерт.

Тоді з наступною політичною елітою, яка буде боротися за владу в Росії та брати її у свої руки, потрібно буде домовлятися. Мовляв, хлопці, живіть "щасливо та багато" у своїй Росії, качайте нафту та газ, але питання Криму, Донбасу та взагалі України вирішуємо кінцево в історичному сенсі.

Такі обставини можуть скластися, але є нюанс. Наразі в Росії я не бачу людей, з якими можна домовитись. Я не знаю, хто це,

– зазначив Черник.

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"Путін – це не людина, це – система"

Водночас експрем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, який був другом російського диктатора та вони разом розпивали вино у вже тоді окупованому Криму, колись сказав, що "Путін – це не людина, це – система". В цьому сенсі розраховувати на те, що у випадку, коли "Путін повисне на ліхтарі", в Росії зміниться політичний вектор, не можна.

Це ніколи не станеться. Буду категоричним, жорстким і нещадним. І буду мегащасливий, якщо помилюся, і виявиться, що з росіянами можна мати справу,

– зауважив військовий експерт.

Він назвав 5 доктринальних принципів, які дозволять привести до тями Кремль:

розпад Росії;

лишити ядерної зброї;

відсікти від нафти та газу;

очищення від "вєлічія" протягом 60 років;

вступ України в НАТО або армія США зайшла на нашу територію.

"Якщо цих 5 аспектів не складуться, то наступна фаза російсько-української війни відбудеться – за 10, 20, 30, 50 чи 100 років. Це питання лише часу", – впевнений Петро Черник.

Зверніть увагу! Путін з початку війни звільнив 12 російських воєначальників. Західні аналітики припускають, що це пов'язано з тим, що російський диктатор боїться зради та не має довіри військового керівництва Росії.

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