Командование оккупантов заставляет солдат продлевать контракты в Херсонской области, – "Атеш"

Российское военное командование заставляет солдат, находящихся на оккупированной части Херсонской области, продлевать контракты на службе. В случае отказа им не дают отпуска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграм-канале "Атеш".

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Как Россия заставляет солдат в Херсонской области подписывать контракты

Агент партизанского движения среди военнослужащих вооруженных сил России сообщил, что в 61 отдельной бригаде морской пехоты на солдат осуществляют давление и отпуск дают только тем, кто соглашается продлить контракт.

При этом все больше военнослужащих пытается сбежать из зоны боевых действий, расторгнуть контракт или избежать его продления.

Командование вынуждено идти на такие меры из-за трудностей с набором новых "добровольцев". В то же время проблемы с обеспечением только нарастают, зарплаты выплачиваются с задержками, а в случае гибели тебя даже не вывезут с поля боя – просто оставят или запишут как "пропавшего без вести",

– отметили в "Атеше".

В движении отметили, что видят все больше подтверждений того, что российские командиры не учитывают человеческие потери и относятся к своим людям прежде всего как к ресурсу. Поэтому ожидаемо, что люди отказываются продолжать контракты.

Партизаны также предложили военнослужащим 61 отдельной бригады морской пехоты присоединиться к движению, чтобы помочь наказать своих командиров и приблизить окончание войны.

К слову, в "Атеше" ранее рассказывали, что российские военные в оккупированной части Херсонской области намеренно ломают лодки, чтобы не штурмовать острова в дельте реки Днепр. По словам партизан, количество случаев саботажа только растет.