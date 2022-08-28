За какую часть Украины россияне до последнего будут цепляться зубами и копытами

рф может поражение назвать победой, у них есть на эту тему многовековые традиции. Кто учил в школе "Бородино" Лермонтова и при этом думал, тем это очевидно.

Больная заноза для кремля

Их пропаганда может объявить в зомбоящике, что цели "спецоперации" достигнуты, даже если мы разбомбим условный воронеж или белгородщину. Но…

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Но есть одна часть Украины, контроль над которой они потерять не могут, потому что это их скрепа. Правильно, кто уже догадался – это Крым



россия до последнего будет пытаться сохранить контроль над Крымом / Фото "КрымSOS"

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Хуже, чем ад

Поэтому они зубами и копытами будут цепляться за все Приазовье и прилегающие к нему территории. Это логика их государства. Там уже ад, а будет еще хуже. Планируйте вашу жизнь соответственно.

П. С. Я назначила встречу подруге из Европы в Крыму в 2025 году.

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