Россия хочет превратить в свалки оккупированные территории Украины, – ЦНС

Российское правительство решило в очередной раз разворовать средства на временно оккупированной территории. Так, оккупанты хотят превратить эти территории в свалки.

Россия уже обнародовала очередную коррупционную схему хищения средств. Фактически, оккупанты хотят превратить временно оккупированные территории в свалку для вражеского мусора.

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Так, российское правительство опубликовало постановление о субсидировании закупок и поставках специализированной техники.

Согласно документу, Москва планирует потратить 1,3 миллиарда рублей на оборудование мусорных свалок на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Туда планируют вывозить отходы с территории страны-агрессора.

Отмечается, что 1,3 миллиарда рублей должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако фактически будут использовать технику и оборудование, похищенную с украинских коммунальных предприятий на ТОТ. Но средства будут отмыты из-за подставных компаний подконтрольных лично главе российского правительства Мишустину.

В оккупированном Мариуполе открыли супермаркет на месте захоронения

Напомним, что в Мариуполе на месте, где еще недавно были похоронены тела убитых горожан, торжественно открыли супермаркет. Туда пришло много людей. Петр Андрющенко объяснил это долей маргинализацией населения, которое сейчас проживает в городе. С одной стороны, этому способствовала и безработица, содержание людей на минимальном уровне для удовлетворения потребностей. Люди просто живут, чтобы поесть, выпить и достать лекарства.

Отметим, что уже больше года мариупольцы живут в сплошном страхе, без досуга и культурного отдыха. В городе нет кино, театров, книжных магазинов, библиотек в обычном смысле. Даже нет обычных кафе, а киоски с шаурмой или местные наливайки.