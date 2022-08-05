В Николаевской области оккупированы 5% населенных пунктов: Ким объяснил, почему уменьшилось количество обстрелов
российские военные оккупировали 5% населённых пунктов в Николаевской области. Несмотря на оккупацию, боевые действия ведутся на территории Херсонской области.
россияне оккупировали Снегиревку
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По словам Кима, россияне оккупировали Снегиревку и населенные пункты к югу от этого города.
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В то же время Ким отметил, что боевые действия продолжаются на территории Херсонской области и добавил, что это южный фронт.
Карта войны в Николаевской области / Фото Liveuamap
ВСУ суммарно уничтожили уже 7 пусковых установок врага
Виталий Ким рассказал, что в Николаевской области продолжаются обстрелы. Но благодаря ВСУ уже два дня не было "прилетов" ракет С-300.
По словам Кима, вечером 4 августа подтвердили информацию, что ВСУ уничтожили 4 пусковые установки, которые терроризировали Николаев. Также Ким отметил, что до этого были уничтожены еще 3 пусковые установки кафиров.
Глава Николаевской ОВА отметил, что у россиян есть еще другие пусковые установки, но подчеркнул, что ВСУ уничтожат их, когда они выйдут на позиции.
В заключение Ким подтвердил, что уменьшение количества обстрелов связано с ударом ВСУ по пусковым установкам врага. Он рассказал, что знал об этом раньше, однако мог сказать, пока ВСУ об этом официально не сообщили.
Николаев страдает от обстрелов врага
- российские военные каждый день обстреливают Николаев и Николаевскую область. В ночь на 5 августа войска врага снова атаковали Корабельный район Николаева. Целью неприятеля стал частный дом.
- Мощные взрывы в Николаеве прогремели около 4 утра и после 6 часов. Из-за обстрелов из "Смерчей" были повреждены жилые дома.
- В ночь на 4 августа оккупанты также обстреляли село Явкино Баштанской общины.
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