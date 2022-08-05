В Николаевской области оккупированы 5% населенных пунктов: Ким объяснил, почему уменьшилось количество обстрелов

российские военные оккупировали 5% населённых пунктов в Николаевской области. Несмотря на оккупацию, боевые действия ведутся на территории Херсонской области.

россияне оккупировали Снегиревку

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По словам Кима, россияне оккупировали Снегиревку и населенные пункты к югу от этого города.

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В то же время Ким отметил, что боевые действия продолжаются на территории Херсонской области и добавил, что это южный фронт.



Карта войны в Николаевской области / Фото Liveuamap

ВСУ суммарно уничтожили уже 7 пусковых установок врага

Виталий Ким рассказал, что в Николаевской области продолжаются обстрелы. Но благодаря ВСУ уже два дня не было "прилетов" ракет С-300.

По словам Кима, вечером 4 августа подтвердили информацию, что ВСУ уничтожили 4 пусковые установки, которые терроризировали Николаев. Также Ким отметил, что до этого были уничтожены еще 3 пусковые установки кафиров.

Глава Николаевской ОВА отметил, что у россиян есть еще другие пусковые установки, но подчеркнул, что ВСУ уничтожат их, когда они выйдут на позиции.

В заключение Ким подтвердил, что уменьшение количества обстрелов связано с ударом ВСУ по пусковым установкам врага. Он рассказал, что знал об этом раньше, однако мог сказать, пока ВСУ об этом официально не сообщили.

Николаев страдает от обстрелов врага

российские военные каждый день обстреливают Николаев и Николаевскую область. В ночь на 5 августа войска врага снова атаковали Корабельный район Николаева. Целью неприятеля стал частный дом.

Мощные взрывы в Николаеве прогремели около 4 утра и после 6 часов. Из-за обстрелов из "Смерчей" были повреждены жилые дома.

В ночь на 4 августа оккупанты также обстреляли село Явкино Баштанской общины.

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