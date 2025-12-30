Кажется, что Украина не побеждает, – Зеленский объяснил пессимистические заявления из США
- Россия теряет 31 000 солдат в месяц, несмотря на территориальные захваты.
- Украине нужна американская помощь для успешного завершения войны.
Глядя на то, как Россия пытается захватить все больше территории, может создаваться впечатление, что Украина проигрывает в войне. Такие мысли, в частности, высказывают высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов.
Однако территории можно вернуть, а вот потери России в живой силе уже достигают масштабных цифр. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Fox News.
Смотрите также Зеленский прокомментировал дедлайны мирного соглашения и вероятную встречу с россиянами
Почему Украина еще не проигрывает в войне?
Известно, что президент США Дональд Трамп и его спецпредставитель Стив Уиткофф считают, что Украина якобы "не сможет победить Россию". Мнение о том, что Силы обороны проигрывают складывается из-за массированных наступлений оккупантов. Однако Россия за эти атаки платит большую цену – жизни тысяч солдат, которые ежедневно погибают в боях. Россия действительно за последние два года Россия оккупировала около 3 тысяч квадратных километров территории ежегодно, однако и сама несет потери. Зеленский рассказал, что, например, только в этом году "цена оккупации" составила 400 000 российских солдат.
Поэтому, ежемесячно враг около 31 тысяч погибших и большое количество раненых.
Сейчас Россия теряет убитыми 31 000 солдат в месяц. Это реальное число, подтверждено благодаря видео с дронов. С точки зрения человеческих потерь, они проигрывают. Но, если посмотреть на километры, то они выигрывают,
– отметил украинский лидер.
Владимир Зеленский также добавил, что для успешного завершения войны Украине нужна американская помощь. Речь идет о поставках вооружения для противовоздушной обороны, чтобы противодействовать тысячам ракет и дронов, которые россияне применяют по нашей территории. Кроме того, важную роль в борьбе играют боеприпасы и артиллерия. По словам президента, без необходимого оружия Украина действительно не сможет победить.
Как еще Россия манипулирует относительно войны и мирного договора?
Российский диктатор Владимир Путин пожелал Украине "успеха", обращаясь к Дональду Трампу. Зеленский считает, что такие слова – это откровенная манипуляция, что должно ослабить санкционное давление США на Россию. Президент не доверяет словам россиян и их сомнительным предложениям.
Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским мог получить ложную информацию. Это стало причиной фрагментированной позиции США на переговорах. Политолог Алексей Буряченко в эфире 24 Канала высказал мнение, что Трамп мог быть не до конца подготовленным к разговору с украинской стороной.
Американский лидер поддержал Путина в том, что не стоит делать прекращение огня для проведения референдума в Украине. Дональд Трамп сказал, что якобы понимает такую позицию.