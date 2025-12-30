Однако территории можно вернуть, а вот потери России в живой силе уже достигают масштабных цифр. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Fox News.

Почему Украина еще не проигрывает в войне?

Известно, что президент США Дональд Трамп и его спецпредставитель Стив Уиткофф считают, что Украина якобы "не сможет победить Россию". Мнение о том, что Силы обороны проигрывают складывается из-за массированных наступлений оккупантов. Однако Россия за эти атаки платит большую цену – жизни тысяч солдат, которые ежедневно погибают в боях. Россия действительно за последние два года Россия оккупировала около 3 тысяч квадратных километров территории ежегодно, однако и сама несет потери. Зеленский рассказал, что, например, только в этом году "цена оккупации" составила 400 000 российских солдат.

Поэтому, ежемесячно враг около 31 тысяч погибших и большое количество раненых.

Сейчас Россия теряет убитыми 31 000 солдат в месяц. Это реальное число, подтверждено благодаря видео с дронов. С точки зрения человеческих потерь, они проигрывают. Но, если посмотреть на километры, то они выигрывают,

– отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский также добавил, что для успешного завершения войны Украине нужна американская помощь. Речь идет о поставках вооружения для противовоздушной обороны, чтобы противодействовать тысячам ракет и дронов, которые россияне применяют по нашей территории. Кроме того, важную роль в борьбе играют боеприпасы и артиллерия. По словам президента, без необходимого оружия Украина действительно не сможет победить.

Как еще Россия манипулирует относительно войны и мирного договора?