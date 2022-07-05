В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта
5 июля 2022 , 20:35Читати новину українською
С врагом на оккупированных территориях в Украине в последнее время происходит много неприятностей. Там у противника или что-то горит или взрывается.
Сообщается, что теперь сильный взрыв был слышен в Бердянске. Он был очень мощным, по словам местных, сообщает 24 канал.
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Все, что известно о взрыве
О взрыве сообщили и местные СМИ. Известно, что он произошел возле порта временно оккупированного Бердянска.
Этот взрыв был слышен во всех микрорайонах города.
Более подробной информации пока не было. Сообщили в соцсетях о взрыве 5 июля в 18:37.
Взрывы в соседнем Мелитополе
- В последнее время взрывы преследуют оккупантов и в Мелитополе. В ночь на 3 июля Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз оккупантов в Мелитополе. Украинские воины нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе на аэродроме города.
- Впоследствии стало известно, что этот удар мог быть из реактивной системы залпового огня HIMARS. Это доставило оккупантам немало хлопот. В тот день они свозили с базы своих раненых в местный госпиталь. Его оцепили, а город перекрыли. Всю донорскую кровь приказали свезти туда. ВСУ, очевидно, удалось ликвидировать немало личного состава врага.
- Это не все, что случалось с Мелитополем. Недалеко от города взорвали важный железнодорожный мост. Он был крайне необходимым оккупантам, поскольку по нему перевозили оружие и боеприпасы. Речь идет о железнодорожной переправе в селе Любимовка. Это участок сообщения между Мелитополем и Токмаком. Но официальных доказательств пока не было.
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