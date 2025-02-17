США говорят вещи приятные для Путина, – Зеленский о возможном отказе от территорий

Владимир Зеленский убежден, что оккупированные территории когда-то снова станут частью Украины. В то же время президент критически высказался о заявлениях, звучащих из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Tagesschau.

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Зеленский верит, что Украина вернет оккупированные территории

Владимир Зеленский отметил, что Украина не готова окончательно отдавать часть своей территории: "Юридически мы не отдадим свои территории". По его словам, Украина все вернет – и вернется уважение к международному праву.

В то же время комментируя слова министра обороны США Пита Гегсета, который поставил под сомнение возможность возвращения Украиной территорий, Зеленский сказал: "Министр обороны должен глубже вникнуть в детали, но для этого нужно время".

США сегодня говорят вещи, которые очень приятны для Путина. Я думаю, что это суть дела. Потому что они хотят ему угодить. Знаете почему? Чтобы встретиться друг с другом и быстро добиться успеха,

– говорит президент.

Владимир Зеленский замечает, что прекращение огня не было бы успехом. Также президент убежден, что нельзя так просто снять с повестки дня вопрос о членстве Украины в НАТО. Зеленский не думает, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0.