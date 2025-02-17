Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Tagesschau.

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Зеленський вірить, що Україна поверне окуповані території

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не готова остаточно віддавати частину своєї території: "Юридично ми не віддамо свої території". За його словами, Україна все поверне – і повернеться повага до міжнародного права.

Водночас коментуючи слова міністра оборони США Піта Гегсета, який поставив під сумнів можливість повернення Україною територій, Зеленський сказав: "Міністр оборони повинен глибше вникнути в деталі, але для цього потрібен час".

США сьогодні говорять речі, які дуже приємні для Путіна. Я думаю, що це суть справи. Тому що вони хочуть йому догодити. Знаєте чому? Щоб зустрітися один з одним і швидко досягти успіху,

– каже президент.

Володимир Зеленський зауважує, що припинення вогню не було б успіхом. Також президент переконаний, що не можна так просто зняти з порядку денного питання про членство України у НАТО. Зеленський не думає, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0.