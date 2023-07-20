Это вам не Россия, вы в Украине: партизаны обновили дизайн рублей на оккупированных территориях

Российским захватчикам нужно регулярно напоминать, что они на чужой земле. Наши партизаны решили использовать для этого деньги. Они ведь прекрасно знают, что за бумажки россияне готовы чуть ли не на все.

Так, женское партизанское движение "Злая Мавка" выпустило для оккупантов особые рубли. На фото можно увидеть купюры с обращением к захватчикам.

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Рубли с напоминанием для оккупантов

Что привлекает оккупантов и коллаборантов больше всего? Конечно деньги! Поэтому деньги – наш способ напомнить, что они в Украине! Ну и портрет Мавки смотрится на рублях гораздо лучше,

– говорят в партизанском движении.

Из особенностей новых купюр – надписи-напоминания. Так, можно увидеть фразы: "Это вам не Россия", "Вы в Украине". А еще на деньгах красуется Мавка. Напоминание о том, что именно "Злые Мавки" разработали и распространили их.

Рубли с обращением к россиянам / Фото "Злой Мавки"

Партизаны рассказали, что уже пустили тысячи новых купюр в обращение Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Каховке, Симферополе, Севастополе, а также Ялте.

Следует понимать, что участники партизанских движений рискуют своими жизнями. Ведь им грозит большая угроза в случае задержания. При этом убийство в этом случае может показаться даже помилованием. Тем временем на ЗАЭС враг готовит провокации.

Чего ждать на Запорожской АЭС

В ГУР МО отметили, что существует вероятность, что в ближайшее время оккупанты организуют очередную вооруженную провокацию на ЗАЭС. Среди личного состава российских военных уже распространяется информация, что станцию будут штурмовать.

По версии россиян, штурмовать Запорожскую АЭС будут украинские Силы безопасности и обороны. Так называемый "департамент военной контрразведки" ФСБ распространил информацию о возможном "штурме". О нем извещали личный состав оккупационного контингента.

Спецслужба врага утверждает, что в конце июля организуют так называемый "штурм" Запорожской АЭС. Даже уже успела назвать участников. Якобы наступать на станцию должны штурмовые группы и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины".