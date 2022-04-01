На оккупированных территориях россияне угрожают расстрелом на месте отказывающимся воевать

Враги из-за больших потерь продолжают мобилизовать мужчин на оккупированных территориях Донбасса. Более того, местных жителей отправляют впереди русских войск, как живой щит.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что мобилизация на оккупированных частях Донбасса производится насильственными методами.

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Мужчин пугают расстрелами

Мужчин задерживают на улицах, в магазинах и силой везут в военкоматы, а несогласных выполнять приказы запугивают расстрелами на месте,

– пояснила Денисова.

Призывников-новобранцев без подготовки и экипировки российские оккупанты отправляли под Харьков. Никаких контрактов они не заключали и документы не подписывали. Жителей Донбасса отправляли впереди.

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Денисова отметила, что международное гуманитарное право запрещает принудительную мобилизацию. Оккупационное государство не может вынуждать лиц, оказывающихся под властью стороны конфликта, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.