Партия "единая россия" поглощает региональные проекты незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

путинский дерибан вышел за пределы рф

На прошлой неделе кураторы от "единой россии" провели встречи с "партиями" "мир луганщине" (господствующая "партия" террористической квазиреспублики в Луганской области) и аналогичной псевдопартией боевиков, действующих на оккупированной Донетчине. На совещании они сообщили, что эти объединения приспешников оккупантов войдут в состав партии "единая россия".

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Спрут режима

В то же время политтехнологи кремля работают над ребрендингом партии "единая россия" в "великую россию". Такая партия существует в россии, ее основал дмитрий рогозин, направление партии – ультраправая националистическая.

Сейчас поддержка незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе регионами россии рассматривается как формировочная стратегия к предстоящим местным выборам в россии и ставит целью консолидацию российских политических сил в поддержке "русских Донбасса".

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А "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины являются политическими действиями по укреплению политического режима в россии, к намечаемому в россии транзиту власти.

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