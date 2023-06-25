Везут технику и "трехсотых": член Меджлиса объяснил действия оккупантов в Крыму

На Крымском полуострове россияне засуетились. Туда сейчас свозят технику и своих раненых бойцов. Однако это место для них останется безопасным еще ненадолго.

Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, технику также отправляют на Запорожское и Мелитопольское направления.

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Что происходит в Крыму

На севере Крымского полуострова россияне продолжают укреплять защитные постройки и минировать поля. За последнее время в Крым действительно было перевезено много "трехсотых" из Генического района.

В частности, пострадало большое количество россиян во время удара по базе отдыха "Экспресс" на Арабатской стрелке.

Они везут туда "трехсотых", "двухсотых". А технику, которая находится на юге материковой части Украины, отправляют на Запорожское и Мелитопольское направления,

– сообщил Эскендер Бариев.

Вместо этого поврежденную или разбитую технику отправляют в сторону Крыма, чтобы ее отремонтировать или по возможности восстановить.

Кроме того, на севере Крыма оккупанты проводили инструктажи с рабочими химических заводов и предупреждали о возможную эвакуацию.

В Главном управлении разведки ранее сообщалось, что россияне могут взорвать химический завод "Крымский титан". В частности, в Крыму уже готовят к эвакуации представителей оккупационных властей.

Эскендер Бариев о текущей ситуации в Крыму: смотреть видео

Оккупанты свозят технику в Крым: последние новости