В Мариуполе громко: Андрющенко предположил, что именно слышали местные жители
Утром 10 июля в Мариупольском районе активизировалась вражеская авиация. Местные жители слышали громкие и необычные звуки, а сразу после них – видели вражеские вертолеты.
Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В последнее время вертолетов в направлении Бердянска стало больше, и летят они очень низко, чтобы избежать украинских радаров и нашей системы ПВО.
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"Наши люди из Приморского направления говорят, что слышат взрывы, глухую канонаду со стороны Бердянска. Вероятно, это доносятся звуки с фронта, и тогда я связываю это в единую логическую цепочку. Будем надеяться, что завтра мы увидим большее количество "хороших русских". И узнаем о каком-то очередном продвижении в рамках нашего наступления", – прокомментировал ситуацию советник мэра.
В Мариуполе активизировалась вражеская авиация: смотрите видео
Взрывы на Запорожье
Напомним, утром 10 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что накануне днем и ночью в городе раздались взрывы. Вероятно, под удар попали точки скопления оккупантов и места расположения техники врага. Позже взрываться начало в Бердянске: прилетело на полигон, где были размещены вражеские подразделения.
Ситуация на оккупированных территориях: коротко
- 9 июля вечером в селе Заречное в Запорожье раздался громкий взрыв. Сообщается, что "хлопок расцвел" в ангаре, где россияне устроили свою базу.
- Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков сообщил, что оккупанты в Запорожье начали строить оборонительные сооружения в тылу, понимая, что скоро им придется уходить с занятых территорий.
- Тем временем в Мариуполе оккупанты и коллаборанты продолжают мародерить: отвозят на мусорные свалки награбленную бытовую керамику и строительные материалы, а затем продают эти кучи мусора россиянам из Ростова и Таганрога.
- Согласно данным Генштаба Россия за период полномасштабного вторжения лишилась 234 040 бойцов. Также удалось уничтожить тысячи неприятельских танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок.