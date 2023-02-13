Снежное сопротивление Мариуполя: в оккупированном городе запустили патриотический флешмоб

13 февраля 2023, 13:49
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Петр Андрющенко

Мариуполь до сих пор находится под временной оккупацией россиян. В городе устроили настоящее "снежное" сопротивление.

В Мариуполе остается очень много людей, которые ждут освобождения города. Они даже на снегу оставляют послания для российских захватчиков.

Кстати Мариупольский район посетил "хлопок": есть попадание в расположение врага

В Мариуполе запустили флешмоб

Как рассказал советник мэра Петр Андрющенко, группа мариупольского сопротивления запустила флешмоб под названием "Рисуй на снегу – Еб*ш рус*ю".

Таким образом патриоты хотят показать, сколько в городе украинцев и как Мариуполь ждет ВСУ.

Элегантная форма борьбы и сопротивления. Обожаю наших мариупольцев. Самые лучшие люди в мире. Мариуполь – это Украина!
– подчеркнул Андрющенко.

Обратите внимание! Буква "Ї" стала знаком независимости и сопротивления. Мариупольцев призывают рисовать в парках, скверах, площадях, на столбах и заборах, чтобы показать, что Мариуполь – это Украина.

Снежный флешмоб в Мариуполе / фото Петр Андрющенко

Что происходит в Мариуполе: последние новости

  • Россия похитила не менее 1 300 детей только из Мариуполя. Массовый вывоз начался в апреле 2022 года, когда стали появляться дети, разлученные с родителями, и ставшие сиротами в результате боевых действий. В результате похищения дети оказались на территории России и в дальнейшем были "усыновлены" россиянами.

  • 12 февраля в Мариупольский район, временно оккупированный россиянами, пришел "хлопок". Наши военные попали в места базирования оккупантов и их техники.

  • Недавно Петр Андрющенко рассказал, что почти ежедневно в Мариуполе происходят конфликты между разными группировками российских войск. Это наблюдается еще с лета, тогда конфликты начались между гражданами России и жителями так называемой "ДНР".

Автор: Софія Ковнір