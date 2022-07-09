В оккупированном Мелитополе 80% людей – безработные, – мэр

Во временно оккупированном Мелитополе люди не могут покупать товары первой необходимости, ведь цены на них очень высокие и негде заработать денег.

В городе рубль в обороте не больше, чем на 20%. Об этом 24 каналу рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров.

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При этом он отметил, что российская валюта появляется только тогда, когда оккупанты выдают свою "материальную помощь" – по 10 тысяч рублей.

Цены в городе

По словам Ивана Федорова, на рынках цены на сельскохозяйственную продукцию дешевы. Все потому, что наши производители не могут никуда вывести то, что так долго выращивали.

Что касается продукции, которую завозят из Крыма – это катастрофа. Все в 3-4 раза дороже, чем на территории подконтрольной Украине. Наши люди не могут себе позволить это купить, потому что 80% из них – безработные,

– сообщил Иван Федоров.

Он отметил, что речь идет о ценах на средства гигиены, медикаменты и вообще все, кроме сельскохозяйственной продукции, которая выращивается на территории города.

"Те другие 20% пытаются искать пути для выезда, для другой жизни. Однако 80% не знает, что делать", – добавил городской глава Мелитополя.

Иван Федоров о ситуации в Мелитополе: смотрите видео