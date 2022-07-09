У місті рубль в оберті не більше, ніж на 20%. Про це 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Важливо Твердий хліб з цвіллю: окупанти в Маріуполі роздають прострочені продукти

При цьому він зазначив, що російська валюта зʼявляється тільки тоді, коли окупанти видають свою "матеріальну допомогу" – по 10 тисяч рублів.

Ціни в місті

За словами Івана Федорова, на ринках ціни на сільськогосподарську продукцію – дешеві. Усе через те, що наші виробники не можуть нікуди вивести те, що так довго вирощували.

Що стосується продукції, яку завозять з Криму, – це катастрофа. Усе в 3 – 4 рази дорожче, ніж на території підконтрольній Україні. Наші люди не можуть собі дозволити це купити, тому що 80% з них – безробітні,

– повідомив Іван Федоров.

Він зазначив, що мова про ціни на засоби гігієни, медикаменти та загалом все, крім сільськогосподарської продукції, яка вирощується на території міста.

"Ті інші 20% намагаються шукати шляхи для виїзду, для іншого життя. Проте 80% не знає, що робити", – додав міський голова Мелітополя.

Іван Федоров про ситуацію і Мелітополі: дивіться відео