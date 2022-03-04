Около 150 контейнеров, – Галущенко об угрозе возгорания ядерного топлива на ЗАЭС

Кроме шести энергоблоков есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 150 контейнеров.

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Если эти варвары будут дальше стрелять по станции – попадание в эти контейнеры будет означать ядерную катастрофу. Это может произойти в этот час или минуту,

– подчеркнул Галущенко.

Что происходит на ЗАЭС

Оккупанты, обстреливая Запорожскую АЭС, попали в энергоблок. Загорелось одно из зданий учебно-тренировочного комплекса.

Важно, что спасатели не могут начать тушить пожар. Россияне их просто не пропускают.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет повторить Чернобыль. Он призвал Европу вмешаться, потому что может быть катастрофа.

В настоящее время работает один из шести энергоблоков АЭС. И. о гендиректора станции Игорь Мурашов заявил, что ядерная безопасность уже нарушена.

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