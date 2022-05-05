Около 50 поездов задерживают из-за обстрелов железной дороги
Источник:Укрзализныця
Поздно вечером, 4 мая, российские оккупанты снова обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Украине. Следовательно, около 50 поездов приедут в пункты назначения с задержкой.
В "Укрзализнице" опубликовали список поездов, которые прибудут в пункты назначения с задержкой. Причиной тому ракетные обстрелы, в результате которых разрушили железнодорожную инфраструктуру в нескольких городах Украины.
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График поездов, прибывших с опозданием
- №150 Черновцы – Полтава (+11:13 ч);
- №60 Чоп – Киев (+10:22 ч);
- №25 Рахов – Одесса (+9:42 ч);
- №5 Ивано-Франковск – Запорожье (+9:41);
- №120 Львов – Запорожье (+9:32 ч);
- №1 Ивано-Франковск – Харьков (+8:41);
- №232 Львов – Днепр (+7:22 ч);
- №42 Львов – Днепр (+7:14 ч);
- №45 Ужгород – Лозовая (+6:51 ч);
- №749 Киев – Ивано-Франковск (+6:48 ч);
- №37 Ужгород – Одесса (+5:55 ч);
- №56 Рахов – Киев (+5:37 ч);
- №145 Львов – Ужгород (+5:33 ч);
- №12 Львов – Одесса (+5:30 ч);
- №86 Львов – Запорожье (+4:57 ч);
- №30 Ужгород – Киев (+4:49 ч);
- №96 Рахов – Киев (+4:42 ч);
- №43 Ивано-Франковск – Киев (+4:40 ч);
- №13 Киев – Солотвино (+3:59 ч);
- №50 Трускавец – Киев (+3:42 ч);
- №8 Черновцы – Киев (+3:38 ч);
- №136 Белгород-Днестровский – Черновцы (+3:36 ч);
- №14 Солотвино – Киев (+3:14 ч);
- №4 Запорожье – Львов (+3:10 ч);
- №18 Львов – Харьков (+3:07 ч);
- №82 Ужгород – Киев (+3 ч);
- №8 Одесса – Харьков (+2:21 ч);
- №92 Харьков – Одесса (+2:13 ч);
- №7 Киев – Черновцы (+2:08 ч);
- №49 Киев – Трускавец (+1:57 ч);
- №54 Одесса – Днепр (+1:56 ч);
- №87 Запорожье – Ковель (+1:49 ч);
- №85 Запорожье – Львов (+1:45 ч);
- №58 Ворохта – Киев (+1:30 ч);
- №38 Запорожье – Львов (+1:27 ч);
- №21 Харьков – Трускавец (+1:20 ч);
- №11 Одесса – Львов (+1:19 ч);
- №81 Киев – Ужгород (+1:17 ч);
- №38 Одесса – Ужгород (+1:16 ч);
- №106 Одесса – Киев (+1:14 ч);
- №129 Кременчуг – Ивано-Франковск (+1:12 ч);
- №105 Киев – Одесса (+1:10 ч);
- №710 Львов – Дарница (+5 ч);
- №705 Киев – Перемышль (+1 час);
- №716 Перемышль – Киев (+4 часа);
- №774 Львов – Дарница (+4 часа).
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Так, поздно вечером 4 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Днепра. Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин. К счастью, от вражеской атаки не пострадал ни один сотрудник железной дороги.
Еще по 6 железнодорожным станциям оккупанты ударили в среду. Тогда в результате вражеских ударов пришлось задержать движение 14 поездов. Сами же взрывы прогремели в ряде городов – Виннице, Львове, Одессе, Киеве, а также Днепропетровской и Кировоградской областях.
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