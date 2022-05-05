Около 50 поездов задерживают из-за обстрелов железной дороги

Поздно вечером, 4 мая, российские оккупанты снова обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Украине. Следовательно, около 50 поездов приедут в пункты назначения с задержкой.

В "Укрзализнице" опубликовали список поездов, которые прибудут в пункты назначения с задержкой. Причиной тому ракетные обстрелы, в результате которых разрушили железнодорожную инфраструктуру в нескольких городах Украины.

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График поездов, прибывших с опозданием

№150 Черновцы – Полтава (+11:13 ч);

№60 Чоп – Киев (+10:22 ч);

№25 Рахов – Одесса (+9:42 ч);

№5 Ивано-Франковск – Запорожье (+9:41);

№120 Львов – Запорожье (+9:32 ч);

№1 Ивано-Франковск – Харьков (+8:41);

№232 Львов – Днепр (+7:22 ч);

№42 Львов – Днепр (+7:14 ч);

№45 Ужгород – Лозовая (+6:51 ч);

№749 Киев – Ивано-Франковск (+6:48 ч);

№37 Ужгород – Одесса (+5:55 ч);

№56 Рахов – Киев (+5:37 ч);

№145 Львов – Ужгород (+5:33 ч);

№12 Львов – Одесса (+5:30 ч);

№86 Львов – Запорожье (+4:57 ч);

№30 Ужгород – Киев (+4:49 ч);

№96 Рахов – Киев (+4:42 ч);

№43 Ивано-Франковск – Киев (+4:40 ч);

№13 Киев – Солотвино (+3:59 ч);

№50 Трускавец – Киев (+3:42 ч);

№8 Черновцы – Киев (+3:38 ч);

№136 Белгород-Днестровский – Черновцы (+3:36 ч);

№14 Солотвино – Киев (+3:14 ч);

№4 Запорожье – Львов (+3:10 ч);

№18 Львов – Харьков (+3:07 ч);

№82 Ужгород – Киев (+3 ч);

№8 Одесса – Харьков (+2:21 ч);

№92 Харьков – Одесса (+2:13 ч);

№7 Киев – Черновцы (+2:08 ч);

№49 Киев – Трускавец (+1:57 ч);

№54 Одесса – Днепр (+1:56 ч);

№87 Запорожье – Ковель (+1:49 ч);

№85 Запорожье – Львов (+1:45 ч);

№58 Ворохта – Киев (+1:30 ч);

№38 Запорожье – Львов (+1:27 ч);

№21 Харьков – Трускавец (+1:20 ч);

№11 Одесса – Львов (+1:19 ч);

№81 Киев – Ужгород (+1:17 ч);

№38 Одесса – Ужгород (+1:16 ч);

№106 Одесса – Киев (+1:14 ч);

№129 Кременчуг – Ивано-Франковск (+1:12 ч);

№105 Киев – Одесса (+1:10 ч);

№710 Львов – Дарница (+5 ч);

№705 Киев – Перемышль (+1 час);

№716 Перемышль – Киев (+4 часа);

№774 Львов – Дарница (+4 часа).

Российские военные атакуют железную дорогу

Так, поздно вечером 4 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Днепра. Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин. К счастью, от вражеской атаки не пострадал ни один сотрудник железной дороги.

Еще по 6 железнодорожным станциям оккупанты ударили в среду. Тогда в результате вражеских ударов пришлось задержать движение 14 поездов. Сами же взрывы прогремели в ряде городов – Виннице, Львове, Одессе, Киеве, а также Днепропетровской и Кировоградской областях.

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