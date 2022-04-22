Около Мариуполя нашли еще одно массовое захоронение жителей города

Около Мариуполя нашли еще одно доказательство военных преступлений российских военных. В нескольких километрах от города обнаружили еще одну братскую могилу.

Там могут быть спрятаны тела сотен погибших

Место массовых захоронений было найдено рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное. Поселок расположен в 5 – 6 километрах от блокадного Мариуполя.

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В распоряжении журналистов оказались спутниковые снимки. Выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированной деревни появились в конце марта.

На снимках 17 марта этих раскопок нет. На фото Maxar за 29 марта уже видны траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра.



Сравнение места захоронения в селе Виноградное / Фото "Радио Свобода"

Сообщается, что на спутниковых снимках Planet за 20 апреля размер места массового захоронения увеличился и стал 45 на 25 метров.



Вероятная братская могила в оккупированном селе Виноградное / Фото "Радио Свобода"

О месте массовых захоронений рядом с кладбищем села Виноградное властям Мариуполя сообщили местные жители после публикации подобного материала о братских могилах в Мангуше.

По предварительным данным, в поселке Мангуш российские оккупанты могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что в селе Виноградное могут быть спрятаны тела сотен погибших – в основном из левобережной части Мариуполя.

Там они хоронят местных жителей, которых вражеская российская армия убила самолетами, артиллерией. Когда начались ожесточенные бои в городе после 20 марта, тела с улиц уже убирать мы не могли… По предварительным данным в городе Мариуполь было убито более 20 тысяч местных жителей,

– рассказал Бойченко.

Кратко о ситуации в Мариуполе

Российские военные взяли Мариуполь в кольцо и фактически удерживают в заложниках на "Азовстали" украинских военных и гражданских.

Оккупанты сбрасывают сверхтяжелые бомбы на металлургический комбинат. В четверг, 21 апреля, президент России Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь".

Однако россияне продолжили бомбить металлургический комбинат. По данным разведки, Россия планирует продолжить наступление на "Азовсталь".

Российские военные уже второй месяц пытаются взять Мариуполь, который разрушили почти полностью. Также враг срывает эвакуацию людей.

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