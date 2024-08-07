Зеленский говорил о возможном завершении горячей фазы войны до конца 2024: что думает Буданов

Глава ГУР встретился с выпускниками Киевской школы экономики. Во время мероприятия Кирилла Буданова спросили, в частности, что он думает относительно заявления Зеленского об окончании войны.

Собственно, несколько недель назад президент Украины предположил, что горячая фаза российско-украинской войны закончится до конца 2024 года. Буданов лаконично назвал себя исполнителем политики Зеленского.

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Буданов о прогнозе Зеленского и конце войны

Руководитель украинской разведки не стал спорить со словами президента. Он отметил, что, глава государства принимает важные решения, а исполнители – их воплощают в реальность.

Президент – это руководитель государства, и именно он формирует политику, которую мы все как исполнители реализуем. Поэтому идем этим путем,

– констатировал чиновник.

Во время этой же встречи с выпускниками KSE Буданов высказался относительно наступательных операций россиян, которые длятся уже почти три месяца.

По его словам, вскоре интенсивность боев должна пойти на спад. Речь идет, как акцентировал генерал-лейтенант, о периоде до 2 месяцев, ведь длительное время любая сторона войны не может постоянно атаковать.

От полутора до двух месяцев основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось. Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать.

Руководитель Главного управления разведки заверил, что Киев готовится к следующим наступлениям российских захватчиков. Он убежден, что в этой войне много зависит от нас самих.

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В то же время Владимир Зеленский констатировал, что слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров. Глава государства подчеркнул, что мир должен оказать давление на Россию, чтобы склонить ее к диалогу и рассмотреть возможность прекращения войны.