Будет откровенное признание поражения: реально ли участие России во втором Саммите мира

Украина обещала подготовить план для второго Саммита мира, который якобы смогут посетить представители России. Владимир Зеленский назвал это желанием всех стран, которые считают, что так можно завершить войну.

Значение Саммита мира не будет зависеть от того будет на нем Россия или нет. Такое мнение 24 Каналу высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что страна-агрессор имеет свои взгляды на это событие.

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Возможно ли участие России в саммите

Представителей Кремля не было на первом Саммите мира еще и потому, что они уже считают себя победителями. Но ситуация изменилась. Можно попробовать представить саммит на котором присутствуют 100 стран, большинство из которых против России. Они хотят, чтобы Украина вернула свои суверенные территории.

Даже трудно представить, что за этим столом будет сидеть Россия, которая будет говорить, что все остальные плохие, а она якобы хорошая. Никто не захочет находиться в таком статусе, поэтому вряд ли вообще состоится такой процесс,

– отметил политический эксперт.

Нечто похожее мы видим на заседаниях ООН, которые ничего не меняют. Исключением может быть существенный прорыв в подготовке к переговорам между Украиной и Россией. Если в медийной сфере мы увидим открытые шаги навстречу, тогда есть шансы, что страна-агрессор будет на саммите.

Но это станет откровенным признанием для России своего поражения. Пока я этого не вижу. Поэтому скорее всего их не будет. Хотя сейчас россияне проигрывают ментально, в международной плоскости. Они потеряли часть своей территории,

– добавил Андрей Городницкий.

Учитывая это, более вероятной является встреча в узком формате. Например, с представителями США, Китая и Европы. Но если это произойдет, то все условия должны быть обсуждены в ближайшие 3 – 4 месяца.

Мирный саммит должен стать констатацией того факта, что Украина возвращает суверенные территории, а все мы живем по международным нормам. Нужно глобальное понимание правил от всех стран. Однако пока не видно, что Россия к этому готова.