Значення Саміту миру не залежатиме від того буде на ньому Росія чи ні. Таку думку 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що країна-агресорка має свої погляди на цю подію.

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Чи можлива участь Росії у саміті

Представників Кремля не було на першому Саміті миру ще й через те, що вони вже вважають себе переможцями. Але ситуація змінилася. Можна спробувати уявити саміт на якому присутні 100 країн, більшість з яких проти Росії. Вони хочуть, щоб Україна повернула свої суверенні території.

Навіть важко уявити, що за цим столом сидітиме Росія, яка говоритиме, що всі інші погані, а вона буцімто хороша. Ніхто не захоче перебувати у такому статусі, тому навряд чи взагалі відбудеться такий процес,

– зауважив політичний експерт.

Дещо схоже ми бачимо на засіданнях ООН, які нічого не змінюють. Винятком може бути суттєвий прорив у підготовці до перемовин між Україною та Росією. Якщо у медійній сфері ми побачимо відкриті кроки назустріч, тоді є шанси, що країна-агресорка буде на саміті.

Але це стане відвертим визнанням для Росії своєї поразки. Поки я цього не бачу. Тому скоріш за все їх не буде. Хоча зараз росіяни програють ментально, у міжнародній площині. Вони втратили частину своєї території,

– додав Андрій Городницький.

З огляду на це, більш ймовірною є зустріч у вузькому форматі. Наприклад, з представниками США, Китаю та Європи. Але якщо це станеться, то всі умови мають бути обговорені у найближчі 3 – 4 місяці.

Мирний саміт має стати констатацією того факту, що Україна повертає суверенні території, а всі ми живемо за міжнародними нормами. Потрібне глобальне розуміння правил від усіх країн. Однак наразі не видно, що Росія до цього готова.