Тогда Путин останется без денег: что ускорит развал российской экономики

Из-за танкеров российского теневого флота не впервые возникают серьезные проблемы. Так 15 декабря 2024 года произошла авария двух судов в Керченском проливе, которая обернулась утечкой нефтепродуктов в море и экологической катастрофой.

Использование таких старых танкеров грозит загрязнением всего Черного моря и не только его. Такое мнение 24 Каналу выразила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, добавив, что еще одно российское судно дрейфовало возле немецкого острова.

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Россияне думают, что безнаказанны

Балтийское море еще меньше, чем Черное. Если там произойдет разлив нефти, то последствия будут ощутимыми для всей Северной Европы. Поэтому опасность от старого теневого флота россиян очень велика.

Казалось бы это должны были понять после аварии танкеров в Керченском проливе или после повреждения подводного кабеля между Финляндией и Эстонией. Поэтому кроме загрязнения и незаконной транспортировки сырья, эти суда шпионят. Их нужно задерживать и арестовывать.

Россияне думают, что если повесят на судно флаг другой страны, то могут делать все, что угодно,

– отметила Ольга Курносова.

Чего не выдержит российская экономика

Очень важны санкции против страховых компаний, которые помогают России. Ведь если танкеры не застрахованы, то им значительно труднее осуществлять морские переходы. Из-за российского металолома в море уже погибло много дельфинов, птиц. Более того, авария может произойти с каждым танкером, потому что они давно устарели.

Это металолом, от которого надо избавляться. В некоторых странах есть люди, которые занимаются утилизацией старых судов. Туда их и надо отправлять,

– добавила оппозиционерка.

Постепенно санкции будут иметь влияние на россиян. Чем больше их накладывают, тем быстрее они начнут работать. Проблемы в экономике страны-агрессора мы уже видим: курс рубля падает, цены растут.

"Новые санкции только ускорят процесс развала, а увеличение военных заказов переведет российскую экономику в пике. Тогда у Владимира Путина не останется денег не только для производства снарядов, а даже для их приобретения", – подчеркнула политический аналитик.