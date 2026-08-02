Об этом "24 Канал" рассказал доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач, отметив, что все остальные сценарии менее вероятны, чем сценарий поражения России и последующей ее деимпериализации. В то же время сценарий демократизации России на самом деле невозможен. Ведь таким образом Россия продолжит свое существование, и рано или поздно война возобновится.

Исход войны для России

Глава Advanter Group отметил, что в настоящее время существуют инструменты моделирования развития сценариев для России. Эксперты провели большой анализ, посвященный российским элитам, механизмам влияния на решения Путина и стратегии России, а также обновили модели экономики страны-агрессора и продолжения войны.

Самое важное, что подтверждается давняя гипотеза, основанная на том, что единственный способ гарантировать безопасность Европе – это деконструкция России, деимпериализация и прекращение существования этого образования.

Длигач рассказал, что ждет Россию в финале войны: смотрите видео

В то же время Длигач объяснил, какие стратегии у России сейчас являются реалистичными. Кремль настаивает на продолжении войны, ведь другого выхода просто не существует. Остановка войны и согласие на какие-либо условия – это все равно проигрыш для России.

Захват Донбасса – теоретически они могут попытаться преподнести это как победу, но это ничего не даст, потому что в дальнейшем сама эта военная машина экономически и социально "поглотит" Россию. То есть у нынешней России, у нынешней администрации нет выигрышных стратегий,

– подчеркнул он.

Все эти стратегии – это стратегии выжидания: ожидания того, что, возможно, накопится достаточно российских инвестиций в Европе, чтобы привести к краху демократического большинства и формированию каких-то пророссийских кланов в Германии, Франции или Великобритании, их победе на выборах и, соответственно, спасению России с их стороны. Или Москва планирует переждать, пока Украина сама себя "не съест", но этого не произойдет.

Глава Advanter Group подытожил, что россияне рассчитывают лишь на то, что произойдут какие-то изменения, которые дадут России возможность не выиграть, а по крайней мере не проиграть. Однако этого не произойдет.

Вероятность такого развития событий есть, но она существенно меньше, чем вероятность того, что российская экономика окажется не в состоянии дальше финансировать эту войну; что Китай не поможет России и не одобрит какой-либо сценарий усиления агрессии, подобный ракетному удару по Польше или танковым прорывам в Калининграде.