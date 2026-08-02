Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач, зазначивши, що всі інші сценарії менш імовірні, ніж сценарій програшу Росії і подальшої її деімперіалізації. Водночас сценарій щодо демократизація Росії насправді неможливий. Адже в такий спосіб Росія продовжить своє існування, і рано чи пізно війна відновиться.

Фінал війни для Росії

Голова Advanter Group зауважив, що зараз існують інструменти моделювання розгортання сценаріїв Росії. Експерти зробили велике дослідження щодо російських еліт, політики впливу на рішення Путіна та стратегії Росії, а також оновлення щодо моделей економіки країни-агресорки і продовження війни.

Найважливіше, що підтверджується давня гіпотеза, яка базується на тому, що єдиний спосіб гарантувати безпеку Європі – це деконструкція Росії, деімперіалізація і припинення існування цього утворення.

Длігач сказав, що чекає на Росію у фіналі війни: дивіться відео

Водночас Длігач пояснив, які зараз стратегії у Росії є реалістичними. Кремль наполягає на продовженні війни, адже іншого виходу просто не існує. Зупинка війни і погодження на якісь умови — це все програш для Росії.

Захоплення Донбасу повністю теоретично вони можуть спробувати продати, але це нічого не дасть, бо далі сама ця військова машина економічно і соціально "зжере" Росію. Тобто у чинної Росії, у чинної адміністрації немає виграшних стратегій,

– наголосив він.

Усі ці стратегії – це стратегії очікування: очікування того, що, можливо, накопичаться російські інвестиції в Європі на розвал демократичної більшості і формування якихось проросійських кланів у Німеччині, Франції чи Британії, їхнього виграшу на виборах і, відповідно, порятунку Росії з їхнього боку. Або Москва планує пересидіти, поки Україна сама себе "не з'їсть", але цього не відбудеться.

Голова Advanter Group підсумував, що росіяни розраховують лише на те, що відбудуться якісь зміни, які дадуть можливість Росії не виграти, а принаймні не програти. Однак цього не відбудеться.

Імовірність такого розвитку подій є, але вона суттєво менша, ніж імовірність того, що російська економіка стане не в змозі далі фінансувати цю війну; що Китай не допоможе Росії і не схвалить будь-який сценарій посилення агресії на кшталт ракетного удару по Польщі чи танкових проривів у Калінінграді.